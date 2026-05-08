Alumnos del CAM 14 realizan venta especial en Monclova: Día de las Madres

En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 14 realizaron una venta especial en la Plaza Principal, donde ofrecieron diversos productos elaborados por ellos mismos, demostrando su creatividad, esfuerzo y habilidades.

Baúles decorativos con mensajes para mamá, gomitas en forma de flor y malvaviscos en figura de corazón fueron algunos de los artículos que los jóvenes pusieron a disposición de la ciudadanía, como resultado del trabajo realizado durante varias semanas en el taller laboral.

Juan Díaz Varela, encargado de este taller, destacó que la actividad forma parte de un proceso planeado con anticipación, en el que participan estudiantes de entre 17 y 22 años con distintas discapacidades. "Hoy estamos ofreciendo a la sociedad productos que elaboran estos chicos, jóvenes extraordinarios. Ellos trabajan durante cuatro semanas para poder salir a vender, hacer difusión y demostrar que tienen la capacidad de hacer muchas cosas y sentirse realizados", expresó.

Señaló que actualmente son 10 alumnos los que forman parte del taller laboral, aunque también hay otros que, por diversas circunstancias, no pueden estar presentes físicamente, pero contribuyen de manera importante desde sus hogares con el apoyo de sus familias. "Los papás luchan día a día para desarrollar habilidades en estos muchachos, y ese esfuerzo también se ve reflejado en cada producto", agregó.

Los artículos tienen un costo accesible, con precios de 100 pesos en algunos detalles y 70 pesos en otros, como las rejillas con dulces, lo que permite que más personas puedan apoyar esta iniciativa. Aunque reconoció que las ventas suelen ser mayores en fechas de pago, Díaz Varela indicó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, agradeciendo a quienes se acercan a respaldar el trabajo de los estudiantes.

La venta se llevó a cabo hasta la 1 de la tarde en la Plaza Principal; sin embargo, quienes deseen adquirir alguno de estos productos pueden acudir directamente al CAM 14, ubicado en la calle Del Estudiante, en la colonia Primero de Mayo, en un horario de 2:00 a 7:00 de la tarde.

Finalmente, el encargado del taller hizo un llamado a la comunidad a seguir apoyando este tipo de actividades, que además de fomentar la inclusión, fortalecen la autonomía y desarrollo de las personas con discapacidad.