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Coahuila

Monclova: Escuelas avanzan en normalización tras problemas de mantenimiento

Las autoridades educativas trabajan en la normalización de escuelas en Monclova, aunque persisten algunos problemas de mantenimiento.

Por Carolina Salomón - 21 septiembre, 2026 - 07:38 p.m.
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      Las escuelas de la Región Centro avanzan hacia la normalización, aunque todavía tres o cuatro planteles presentan problemas de mantenimiento, principalmente en cableado eléctrico y maleza.

      Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que las autoridades mantienen el seguimiento de los casos pendientes y trabajan para que los planteles queden atendidos durante esta semana.

      Explicó que algunos planteles resultaron afectados en su instalación eléctrica luego de permanecer un periodo sin actividad. Al regresar a las escuelas, el encendido de pastillas y equipos, además de las altas temperaturas, provocó fallas en algunos cableados.

      "Llegas y subes pastillas, prendes break y el calor y todo, se tronaron algunos cableados", señaló.

      Detalló que dos o tres escuelas sufrieron daños en todo el cableado, lo que representa una inversión de entre 120 mil y 150 mil pesos por plantel, debido a que es necesario sustituir la instalación completa.

      Indicó que otros problemas fueron menores y pudieron resolverse con apoyo de la Secretaría, ICIFED y la administración municipal.

      "Empezamos limpiezas, empezamos muchas cosas, vamos normalizándonos. Son pocas las escuelas que quedan afectadas, pero a las cuales les estamos dando todavía continuidad", comentó.

      Los planteles pendientes se ubican en Monclova y Frontera, donde continúan los trabajos para atender las afectaciones.

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