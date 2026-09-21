Monclova: Escuelas avanzan en normalización tras problemas de mantenimiento

Las escuelas de la Región Centro avanzan hacia la normalización, aunque todavía tres o cuatro planteles presentan problemas de mantenimiento, principalmente en cableado eléctrico y maleza.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que las autoridades mantienen el seguimiento de los casos pendientes y trabajan para que los planteles queden atendidos durante esta semana.

Explicó que algunos planteles resultaron afectados en su instalación eléctrica luego de permanecer un periodo sin actividad. Al regresar a las escuelas, el encendido de pastillas y equipos, además de las altas temperaturas, provocó fallas en algunos cableados.

"Llegas y subes pastillas, prendes break y el calor y todo, se tronaron algunos cableados", señaló.

Detalló que dos o tres escuelas sufrieron daños en todo el cableado, lo que representa una inversión de entre 120 mil y 150 mil pesos por plantel, debido a que es necesario sustituir la instalación completa.

Indicó que otros problemas fueron menores y pudieron resolverse con apoyo de la Secretaría, ICIFED y la administración municipal.

"Empezamos limpiezas, empezamos muchas cosas, vamos normalizándonos. Son pocas las escuelas que quedan afectadas, pero a las cuales les estamos dando todavía continuidad", comentó.

Los planteles pendientes se ubican en Monclova y Frontera, donde continúan los trabajos para atender las afectaciones.