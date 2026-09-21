Monclova: Escuelas avanzan en normalización tras problemas de mantenimiento
Las autoridades educativas trabajan en la normalización de escuelas en Monclova, aunque persisten algunos problemas de mantenimiento.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Las escuelas de la Región Centro avanzan hacia la normalización, aunque todavía tres o cuatro planteles presentan problemas de mantenimiento, principalmente en cableado eléctrico y maleza.
Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que las autoridades mantienen el seguimiento de los casos pendientes y trabajan para que los planteles queden atendidos durante esta semana.
Explicó que algunos planteles resultaron afectados en su instalación eléctrica luego de permanecer un periodo sin actividad. Al regresar a las escuelas, el encendido de pastillas y equipos, además de las altas temperaturas, provocó fallas en algunos cableados.
"Llegas y subes pastillas, prendes break y el calor y todo, se tronaron algunos cableados", señaló.
Detalló que dos o tres escuelas sufrieron daños en todo el cableado, lo que representa una inversión de entre 120 mil y 150 mil pesos por plantel, debido a que es necesario sustituir la instalación completa.
Indicó que otros problemas fueron menores y pudieron resolverse con apoyo de la Secretaría, ICIFED y la administración municipal.
"Empezamos limpiezas, empezamos muchas cosas, vamos normalizándonos. Son pocas las escuelas que quedan afectadas, pero a las cuales les estamos dando todavía continuidad", comentó.
Los planteles pendientes se ubican en Monclova y Frontera, donde continúan los trabajos para atender las afectaciones.