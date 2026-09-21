Venta de AHMSA no garantiza arranque

De concretarse la venta de Altos Hornos de México este viernes, iniciaría un proceso de recuperación que podría llevar la reactivación de la acerera hasta después de septiembre de 2027.

El empresario Eugenio Williamson Yribaren señaló que la venta de Altos Hornos no significaría el reinicio inmediato de operaciones, pues primero deberán cumplirse los términos de pago que establezca la jueza, realizar la entrega de la posesión y definirse un plan de trabajo para recuperar las instalaciones.

"Primero que nada que se venda, si llegara a venderse, no sé los términos que vengan, a qué tanto tiempo tienen que pagar el total de la subasta en dado caso de venderse".

El proceso podría tomar entre 15 días, un mes o dos, dependiendo de las condiciones que se establezcan para realizar el pago definitivo y entregar de manera formal la empresa al nuevo propietario.

Una vez que el comprador tome posesión, deberá establecer un plan de trabajo que contemple mantenimiento, retiro de equipo que ya no sirve y reparaciones, antes de determinar las fechas para recuperar la producción.

"Ellos tendrán que hacer un plan de trabajo, que van a empezar con el plan obviamente de mantenimiento, de chatarrear algunas cosas que no sirven".

Consideró que el horno eléctrico será una de las piezas fundamentales para la eventual recuperación de la capacidad productiva de AHMSA.

Sin embargo, advirtió que el mercado nacional del acero cambió durante los años en que AHMSA permaneció fuera de operación, debido a que otras empresas ocuparon parte del nicho que tenía la acerera en el suministro de acero líquido.

Señaló a Ternium, cuya nueva planta está próxima a concluirse y contará con tecnología de última generación, como parte de las nuevas condiciones que enfrentaría AHMSA para recuperar su participación en el mercado.

Ante este escenario, estimó que la eventual recuperación de la acerera no sería inmediata y que el reinicio de operaciones podría darse hasta después de septiembre de 2027.