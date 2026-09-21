Carlos Villarreal respalda a madres buscadoras en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal reiteró su respaldo a los colectivos de madres buscadoras que realizan actividades en la Región Centro, al señalar que el municipio facilitará las acciones programadas durante esta semana.

Explicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada con familiares y colectivos provenientes de distintos estados del país para desarrollar las actividades de búsqueda.

Villarreal acompañó al obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, durante la misa de recepción de familiares y colectivos que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.

Como parte de las acciones previas, en Monclova ya se realizaron tomas de muestras de ADN; ahora se llevarán a cabo estas actividades.

El municipio participará como facilitador y se sumará a las acciones autorizadas por las distintas instancias de gobierno.