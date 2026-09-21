Óscar Ríos Ramírez entrega minisplit a la primaria Amado Nervo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó la entrega de un minisplit a la escuela primaria "Amado Nervo", como parte del programa "Alcalde en tu Escuela", además de material deportivo para los estudiantes y kits de limpieza para el plantel.

El edil señaló que son 30 aparatos de aire acondicionado los que serán entregados en diferentes instituciones educativas del municipio, como parte de las acciones de apoyo a las escuelas.

Durante la entrega estuvieron presentes 140 estudiantes, docentes y la anfitriona del evento, maestra Blanca Concepción López, quienes recibieron al alcalde durante su visita al plantel educativo.

Ríos Ramírez destacó que la semana pasada acudió al jardín de niños "Federico Berrueto Ramón", donde también realizó la entrega de un aparato de aire acondicionado para beneficio de la comunidad escolar.

Agregó que este jueves estará en el jardín de preescolar "Adolfo López Mateos" y señaló que, en caso de recibir nuevas solicitudes de apoyo por parte de los planteles educativos, serán atendidas y se buscará brindar una respuesta inmediata.

Finalmente, el alcalde recordó que la escuela primaria "Amado Nervo" es una de las instituciones educativas más antiguas de Nueva Rosita, al cumplir 102 años de su fundación.