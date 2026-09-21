Carlos Villarreal impulsa capacitación tecnológica en Monclova

A partir del 1 de octubre comenzará una nueva etapa de capacitación para estudiantes de la Región Centro, con cursos enfocados en áreas tecnológicas y grupos de entre 30 y 40 alumnos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la estrategia contempla iniciar con formación en semiconductores en el Tecnológico de Monclova y avanzar posteriormente hacia otras especialidades, de acuerdo con el nivel académico de los participantes.

Los cursos estarán dirigidos tanto a jóvenes de preparatoria como a estudiantes de semestres superiores y universitarios. Los contenidos y la duración serán determinados según la preparación de cada grupo.

Villarreal Pérez explicó que la intención es que las instituciones de educación media superior y superior de la región desarrollen distintas especialidades y, posteriormente, compartan conocimientos y capacitación, con el propósito de ampliar las opciones de formación técnica.

Para ello, adelantó que sostendrá una reunión con el secretario de Educación, directores estatales de educación media superior y autoridades de educación superior, con quienes establecerá una ruta de especialización para las universidades de la Región Centro.

El proyecto forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador del Estado para fortalecer las capacidades de los estudiantes y vincularlas con los sectores tecnológicos que requieren personal especializado.

"Es una estrategia que tiene el gobernador para que también, por medio del sector educativo, se puedan generar habilidades y capacidades entre nuestros alumnos y que, a partir de ahí, nos permitan también atraer nuevas inversiones, más inversiones en estos sectores de alta tecnología", señaló.

El alcalde consideró necesario ampliar el perfil laboral de la región ante la evolución de los procesos industriales. Aunque destacó la importancia del sector metalmecánico, señaló que la robótica y otras tecnologías representan áreas en las que también será necesario especializarse.

"Hay que rescatar lo que tenemos aquí en la región. El tema metalmecánico es importante, pero ya los procesos tienden hacia el futuro, hacia procesos más tecnológicos, en medio de la robótica; también tenemos que especializarnos en esos aspectos", afirmó.

Entre los sectores que también se contemplan dentro de esta visión mencionó al ferroviario, debido a la presencia de empresas y proveedores relacionados con esta actividad en la Región Centro.

Las capacitaciones podrían ampliarse a actividades durante toda la semana y fines de semana. Villarreal Pérez señaló que algunos cursos requerirán materiales con costo, por lo que el Estado y el Ayuntamiento buscarán generar apoyos para facilitar el acceso de los jóvenes.

La apuesta, indicó, es que la preparación comience desde las aulas y permita que los estudiantes cuenten con mayores capacidades técnicas ante los requerimientos de las nuevas inversiones que lleguen a la región.