No hay proyectos para construir techumbres en las escuelas que quedaron pendientes dentro del programa federal La Escuela es Nuestra, informó Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos, quien señaló que actualmente se trabaja en el retiro de algunas estructuras deterioradas.

El funcionario explicó que los recursos asignados mediante el programa federal resultan insuficientes para realizar este tipo de obras debido a los costos de construcción y las garantías que deben cumplir las estructuras.

Indicó que, por lo general, los comités escolares reciben alrededor de 600 mil pesos, mientras que una techumbre puede requerir entre 2.5 y 3 millones de pesos, por lo que consideró complicado que las familias puedan cubrir este tipo de infraestructura con los apoyos disponibles.

En contraste, destacó la inversión del Gobierno del Estado en el programa de 100 Techumbres Escolares, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para este año y el próximo, con el propósito de beneficiar a planteles que carecen de espacios de sombra.

Respecto a las estructuras existentes, Abraham Segundo González informó que se revisan aquellas que presentan deterioro por el tipo de material y el paso del tiempo. Algunas ya comenzaron a retirarse debido a que están podridas o presentan daños por corrosión.

Aunque no precisó cuántas escuelas requieren este procedimiento, explicó que se busca evitar riesgos y sustituir las estructuras que ya no cumplen con las condiciones adecuadas.

Sobre la intervención en planteles que no recibieron las obras comprometidas mediante el programa federal, señaló que Servicios Educativos puede apoyar en algunos casos, aunque aclaró que cada situación debe revisarse conforme a los protocolos y reglamentos correspondientes.