La presentación de informes de gobierno en Coahuila comenzará el próximo 24 de noviembre con la comparecencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante el Congreso del Estado. Posteriormente, realizará actividades en municipios para acompañar a los alcaldes en sus ejercicios de rendición de cuentas.

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, informó que el miércoles 25 de noviembre el mandatario estatal ofrecerá también un informe ciudadano en Múzquiz.

En la Región Centro-Desierto, la agenda de informes municipales arrancará el viernes 4 de diciembre en Monclova, donde el alcalde Carlos Villarreal Pérez dará a conocer los resultados de su administración.

El recorrido continuará el 7 de diciembre en Sierra Mojada; el 8, en Nadadores y Castaños; el 9, en Sacramento; y el 10, en Abasolo y Cuatro Ciénegas.

Posteriormente, las presentaciones se realizarán el 11 de diciembre en Lamadrid; el 12, en Escobedo; el 13, en Candela; el 14, en Frontera, y el 15 concluirán en Ocampo.

Sisbeles Alvarado explicó que estos encuentros permitirán a los gobiernos municipales exponer las obras realizadas, los avances alcanzados y los compromisos atendidos durante el periodo que se informa.

También destacó la coordinación entre el gobierno estatal y los ayuntamientos para concretar proyectos de infraestructura, mejorar los servicios básicos y desarrollar acciones de beneficio social en la Región Centro-Desierto.

El subsecretario sostuvo que el trabajo conjunto también ha generado resultados en los rubros económico y de seguridad. Atribuyó la confianza ciudadana a la coordinación que mantiene la administración estatal con los 38 municipios de Coahuila.