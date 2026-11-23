Campesinos y ejidatarios de la región centro han solicitado mayor presencia policiaca en brechas y caminos rurales ante el incremento de la caza furtiva de venado, principalmente en terrenos de los ejidos El Oro y Salitrillos.

Luis Gutiérrez, director de Desarrollo Rural, informó que los productores han reportado la presencia recurrente de personas que ingresan sin autorización a sus terrenos, rompen candados y cometen robos de animales.

Explicó que los cazadores buscan principalmente venados, pero cuando no encuentran esta especie también se llevan becerros, chivas y otros animales que encuentran en los predios.

El funcionario señaló que el ejido El Oro enfrenta con mayor frecuencia este problema, por lo que los habitantes han pedido recorridos de vigilancia para evitar que personas ajenas ingresen a sus propiedades y afecten su patrimonio.

Respecto a la incidencia durante 2026, indicó que los casos han disminuido en comparación con años anteriores; sin embargo, todavía se han registrado detenciones de personas sorprendidas con venados muertos en sus camionetas.

Agregó que este tipo de hechos no se limita a Monclova, pues también se han reportado casos en otros municipios, donde algunas personas han sido detenidas en flagrancia.