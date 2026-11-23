El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, puso en marcha la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria Santiago de la Monclova, ubicada en la colonia Asturias, con una inversión superior a 3.2 millones de pesos.

El arranque de los trabajos se realizó durante la ceremonia del lunes cívico, como parte del programa estatal de 100 Techumbres Escolares, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas bajo el esquema En Equipo le Entramos.

Villarreal Pérez explicó que el proyecto se concretó luego de las gestiones realizadas por la directora del plantel, quien había solicitado el apoyo para mejorar las instalaciones educativas. La petición fue retomada durante una visita reciente a la colonia, lo que permitió avanzar con la obra.

El edil señaló que Monclova recibirá una inversión de 106 millones de pesos en materia educativa, de los cuales 26 millones se destinarán a la construcción de techumbres escolares y 80 millones a cuatro nuevas preparatorias.

Detalló que los planteles de nivel medio superior estarán ubicados en las ampliaciones Tierra y Libertad y Miguel Hidalgo, así como en los sectores Rivera y Colinas de Santiago.

La semana pasada comenzó la construcción de la preparatoria en la ampliación Tierra y Libertad, mientras que las tres restantes tienen previsto iniciar trabajos durante la próxima semana, entre lunes y jueves.

Actualmente se realizan los últimos procedimientos técnicos, entre ellos la limpieza de los terrenos y la delimitación de superficies en coordinación con las áreas de Sindicatura y Catastro.

El alcalde destacó que, de las 16 preparatorias contempladas en el programa estatal, cuatro corresponderán a Monclova. Añadió que, de los más de 250 millones de pesos que se proyecta destinar al municipio mediante En Equipo le Entramos, una parte importante se enfocará en infraestructura educativa.

Señaló que estas inversiones buscan mejorar las condiciones de los planteles y proporcionar mejores espacios y herramientas para docentes y estudiantes.