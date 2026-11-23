Un aproximado de 195 cervezas de diferentes marcas fue asegurado durante un cateo en el negocio Depósito y Quesadillas Menchaca, en Frontera, Coahuila, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía del Estado en la Región Centro.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 18:40 horas, derivado de un reporte emitido a los grupos ciudadanos. El establecimiento intervenido se ubica en la calle Aeroméxico número 135, en la colonia Aeropuerto y/o Aviadores.

Tras el decomiso del producto, el inmueble quedó asegurado por las autoridades. El funcionario detalló que la carpeta de investigación continúa abierta para realizar las indagatorias correspondientes.