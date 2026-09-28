AHMSA: Esperanza de venta en Monclova tras incertidumbre económica

El sector empresarial de la Región Centro mantiene la esperanza de que la venta de Altos Hornos de México, AHMSA, pueda concretarse, aunque persisten dudas sobre la situación jurídica del proceso tras el anuncio de una compra que finalmente no se materializó.

El empresario entrevistado señaló que la reactivación de AHMSA es de interés para todo el sector productivo de la región, debido al impacto que tendría en la generación de empleos y en la economía local.

Reconoció además el trabajo realizado por los medios de comunicación para mantener informada a la población durante el desarrollo de la subasta, así como la presencia de trabajadores que se trasladaron a la Ciudad de México para seguir de cerca el proceso.

Sin embargo, advirtió que existen dificultades relacionadas con la participación del postor que habría presentado una oferta por la empresa. Explicó que, de acuerdo con la información conocida durante el proceso, habría una persona que presentó una oferta económica, pero cuestionó que no se haya cumplido con la inscripción y los requisitos necesarios para participar formalmente en el concurso.

Recordó que para intervenir en el proceso era necesario realizar una aportación cercana a los 54 millones de dólares, cantidad que, consideró, no debería representar un obstáculo para un interesado que dispone de recursos por alrededor de mil 400 millones de dólares.

Ante este escenario, el empresario confió en que durante los próximos 10 días pueda resolverse la situación y que finalmente se concrete la operación. Dijo que existe una gran expectativa entre los trabajadores que permanecen a la espera del pago de los recursos que les corresponden, después de aproximadamente cuatro años de incertidumbre alrededor de AHMSA.

Señaló que la conclusión favorable del proceso representaría un beneficio para Monclova y toda la Región Centro, principalmente por la posibilidad de recuperar fuentes de empleo y generar nuevas oportunidades económicas. "Esperemos que las cosas puedan marchar bien, porque con ello definitivamente va a causar un gran beneficio a toda nuestra ciudad, a toda nuestra región y va a haber más empleos, que es lo que todos necesitamos y queremos", expresó.

El empresario también destacó las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y sus acercamientos con la presidenta de México, al considerar que estos esfuerzos podrían contribuir a acelerar una solución para la venta de AHMSA. Finalmente, llamó a mantener la cautela hasta que exista una confirmación formal de la operación y pidió que esta vez el proceso llegue a una conclusión concreta. "Esperemos que sea una realidad y que no sea como tantas otras cosas que hemos vivido, que ahora sí ya se vendió y que resulta que no era cierto. Esperemos que ahora sí sea verdad", concluyó.