Parada cívica en Múzquiz recuerda la Independencia de México

Múzquiz, Coah.- Integrantes del Comité Municipal del PRI en Múzquiz participaron en la parada cívica alusiva a la consumación de la Independencia de México, acto realizado en la plaza del Ejército.

En dicha ceremonia se contó con la presencia de la primera priista del municipio, Laura Jiménez Gutiérrez, además del diputado local electo por el 6º Distrito, ingeniero Héctor Miguel García Falcón.

Durante la ceremonia, militantes y simpatizantes del partido recordaron el acontecimiento ocurrido en 1821, cuando el Ejército Trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, con lo que culminó un proceso de 11 años de lucha por la Independencia nacional.

La actividad contó con la participación de integrantes del Comité Municipal del PRI encabezados por el líder Luis Fernando Santos Flores, quienes se sumaron a los actos cívicos realizados para recordar esta fecha histórica.

El organismo partidista destacó la importancia de mantener presentes los acontecimientos que marcaron la construcción de la nación mexicana. La conmemoración también fue presentada como una oportunidad para fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional entre los ciudadanos.