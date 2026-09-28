Manolo Jiménez entrega mobiliario escolar a la primaria Patricio Flores en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el propósito de mejorar las condiciones educativas y fortalecer los espacios de aprendizaje, se llevó a cabo la entrega simbólica de mobiliario a la Escuela Primaria "Patricio Flores Zambrano", turno matutino, como parte de las acciones de apoyo a la educación en Coahuila.

El apoyo refleja el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con las comunidades escolares, mediante acciones encaminadas a atender sus necesidades y ofrecer espacios adecuados para la formación de niñas y niños.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la diputada local electa por el Distrito 3, Claudia Garza Iribarren, estuvo presente la profesora Maripily Arizpe, quien transmitió el respaldo de ambas autoridades a los estudiantes, docentes y familias del plantel.

En la ceremonia también participaron María del Socorro Jiménez Benavides, directora de Servicios Educativos de Sabinas, Juárez y Progreso, y María Luz Mercado Meza, jefa de Sector de la Región Carbonífera, además de autoridades de la estructura educativa regional.

Como anfitriona del evento, la directora del plantel, Diana Margarita López Arriaga, recibió el mobiliario destinado a mejorar las condiciones de la comunidad escolar. También estuvieron presentes integrantes de Mejora Coahuila y Maestros Pa´ Delante, así como docentes, madres, padres de familia y estudiantes.

Durante la ceremonia, la alumna Karina Fernanda Ortiz Martínez, del grupo 6.º B, dirigió un mensaje de agradecimiento en representación de sus compañeros.

La entrega del mobiliario se suma a los esfuerzos de autoridades educativas, maestros y familias para fortalecer la infraestructura escolar y brindar mejores condiciones de aprendizaje.