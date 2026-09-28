Ex trabajadores de AHMSA expresan desconfianza ante promesas de reactivación

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La incertidumbre y la desconfianza prevalecen entre los ex trabajadores de Altos Hornos de México ante la presunta venta de AHMSA y las promesas de reactivación, aseguró Armando Rentería Hernández, ex trabajador de la compañía.

El ex obrero, de la Planta II de Altos Hornos, explicó que es imposible echar a operar toda la empresa en seis meses, pues se requeriría soltar millonadas todos los días para tener a constructoras trabajando y, aun así, no alcanzaría el tiempo.

Señaló que él participó en comisiones mixtas de seguridad, fue delegado y trabajó en un departamento de alto riesgo, por lo que conoce la magnitud del trabajo, y puso como ejemplo que en 1994 el Alto Horno 5 tardó cuatro meses solo para operar normalmente, por lo que reactivar todos los departamentos es inviable.

Rentería Hernández dijo que la desconfianza surge porque solo hay palabras y no hechos en quien presuntamente compró AHMSA, José Arturo Domínguez Arteaga, y retó a que si verdaderamente hay dinero se depositen de inmediato los 56 millones de dólares y se ponga fecha para el resto, como muestra de seriedad.

El entrevistado comparó la situación actual con las promesas de Alonso Ancira, quien aseguró que pagaría utilidades en dólares y construiría un hospital para los trabajadores en Monclova, lo que nunca sucedió.

Finalmente, informó que son cerca de 14 mil los afectados entre AHMSA y subsidiarias, incluyendo empleados de confianza, que llevan tres años y medio sin recibir sus terminaciones, que el 85 por ciento ya tiene 60 años o más y sobrevive con pensiones parciales, y que en este periodo han fallecido alrededor de 100 trabajadores de Planta 1 y 2 y unos 140 contando subsidiarias.