Pacientes con discapacidad enfrentan problemas de acceso en IMSS Monclova

Derechohabientes que utilizan aparatos ortopédicos o dependen de tanques de oxígeno denuncian las condiciones de inaccesibilidad en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, donde, aseguran, los elevadores llevan más de seis meses sin funcionar y no existen rampas adecuadas para su movilidad.

De acuerdo con testimonios, esta situación ha generado serias dificultades para quienes acuden a consulta, especialmente para personas en silla de ruedas o con problemas respiratorios.

Este lunes, un hombre con tanque de oxígeno tuvo que subir las escaleras con ayuda de otros ciudadanos, ya que no había otra alternativa para acceder a las áreas médicas.

El paciente llevaba consigo un tanque, el cual fue cargado por personas solidarias, mientras otro ciudadano apoyó a otra paciente a subir los escalones en silla de ruedas.

Aunque la acción permitió que pudiera llegar a su consulta, los afectados señalan que se trata de una solución improvisada y riesgosa.

Asimismo, denunciaron la falta de infraestructura básica para personas con discapacidad, al no contar con rampas dentro de la misma clínica, lo que agrava aún más la situación y limita el acceso a los servicios de salud.

Los derechohabientes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender esta problemática a la brevedad, al considerar que se trata de una situación urgente que pone en riesgo la integridad de los pacientes.

Confían en que la difusión de estos hechos permita que la situación llegue a las instancias indicadas y se tomen medidas para garantizar condiciones dignas y seguras para todos los usuarios del servicio.