Niña de dos años ingresa a Clínica 7 tras ingerir medicamento controlado

Una menor de dos años de edad ingresó de emergencia a la Clínica 7 del Seguro Social, al ingerir de manera accidental un medicamento controlado de su padre. Luego de permanecer bajo observación durante el fin de semana, la niña fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro.

La Subprocuradora de la PRONNIF, Martha Herrera, informó que estos hechos ocurrieron cuando la menor tuvo acceso a un frasco de pastillas que no estaba bien cerrado, lo que le permitió consumir al menos cuatro pastillas.

Fue el propio padre quien detectó que la niña se mostraba extraña, al tener dificultades para caminar y se encontraba tambaleante. Al revisar, vio que el frasco de pastillas se encontraba abierto y, al ser un medicamento controlado, logró identificar que faltaban dosis y decidió trasladarla de inmediato a los servicios de urgencias.

El caso fue canalizado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para su atención, donde las autoridades confirmaron que la familia no cuenta con antecedentes ante esta dependencia.

La subprocuradora señaló que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de reforzar las medidas de prevención dentro del hogar. Se debe poner especial atención con los menores de corta edad.

Advirtió que medicamentos, productos de limpieza y otros objetos de riesgo deben estar fuera del alcance de los menores, en espacios seguros y en resguardo, porque en esta edad predomina la curiosidad y no existe conciencia del peligro.

El incidente se registró el sábado; la menor permaneció en observación durante el domingo y fue dada de alta sin complicaciones, según el informe médico.

La menor fue llevada a la Clínica 7 del IMSS por su padre, quien notó que su hija presentaba síntomas de intoxicación. Al revisar el frasco de pastillas, se dio cuenta de que no estaba bien cerrado, lo que permitió que la niña accediera a las pastillas.

La PRONNIF está atendiendo el caso y ha confirmado que la familia no tiene antecedentes. La subprocuradora Martha Herrera enfatiza la importancia de la prevención en el hogar para evitar estos accidentes.

Este incidente resalta la necesidad de mantener los medicamentos y productos peligrosos fuera del alcance de los niños, para prevenir situaciones similares en el futuro.