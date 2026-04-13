Jardín de niños Celestín: suspensión de clases por daños por lluvias

Tras las recientes lluvias registradas en la región, el jardín de niños Celestín suspenderá temporalmente las clases presenciales para continuar en modalidad en línea, luego de los severos daños ocasionados por la acumulación de agua. La medida busca salvaguardar la integridad de los alumnos mientras se atienden las afectaciones en el plantel, donde la situación se ha vuelto recurrente cada temporada de precipitaciones.

De acuerdo con información proporcionada por personal educativo, en este plantel los daños han sido constantes, destacando en esta ocasión el colapso total de una de las bardas perimetrales, además de la inundación de distintas áreas, incluyendo los espacios de juego que quedaron cubiertos de lodo y basura. Las condiciones actuales impiden el desarrollo normal de actividades escolares.

La directora, Betsy Alina Muñoz Valdés, informó que un total de 41 alumnos de primero, segundo y tercer grado se vieron directamente afectados por esta situación. Explicó que, aunque se trata de un plantel con baja matrícula, esto no es exclusivo de la institución, sino una tendencia que se ha registrado a nivel estatal en distintos centros educativos.

Asimismo, destacó que, pese a las limitaciones, el personal docente trabaja por mantener el jardín en las mejores condiciones posibles; sin embargo, reconoció que los daños estructurales y problemas derivados de la ubicación del plantel rebasan las capacidades de la escuela, por lo que reiteró la necesidad de atención por parte de las autoridades correspondientes para evitar que estas afectaciones continúen repitiéndose.