Altos Hornos de México enfrenta adeudo con el IMSS

La empresa Altos Hornos de México enfrenta un nuevo señalamiento dentro de su proceso de concurso mercantil, al acumular un adeudo superior a 35 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente a cuotas obrero-patronales no cubiertas que incluyen el financiamiento del sistema de guarderías.

De acuerdo con documentación oficial del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el monto exacto asciende a 35 millones 220 mil 531 pesos, derivado de la omisión total en el pago de cuotas relacionadas con distintos seguros obligatorios, entre ellos enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, así como guarderías y prestaciones sociales.

Este incumplimiento implica que la empresa dejó de aportar recursos esenciales para sostener servicios clave del sistema de seguridad social, particularmente el de guarderías, el cual permite a trabajadores contar con espacios seguros para el cuidado de sus hijos mientras cumplen con su jornada laboral. Aunque el adeudo abarca varios rubros, el impacto en este servicio resulta especialmente sensible por su vínculo directo con las familias.

El informe fue presentado por el propio IMSS ante la autoridad judicial, solicitando que dichos créditos fiscales sean considerados dentro del proceso concursal y se requiera al síndico su atención. En este contexto, el juzgado ordenó dar vista al síndico para que analice el caso conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, la cual establece el orden de prioridad en el pago de adeudos, particularmente aquellos de carácter laboral.

A la par, dentro del mismo expediente, también se notificó que AHMSA incumplió una sentencia laboral emitida en marzo de 2026, lo que refuerza el panorama de presión legal sobre la empresa. Esta resolución deberá integrarse igualmente en la prelación de créditos, incrementando la carga financiera que enfrenta la siderúrgica.

El escenario refleja una situación cada vez más compleja para AHMSA, donde no solo persisten problemas de liquidez, sino también el incumplimiento de obligaciones fundamentales con sus trabajadores y con instituciones de seguridad social, lo que podría tener repercusiones directas en derechos básicos como la salud, las pensiones y el acceso a servicios de cuidado infantil.