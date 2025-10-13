Procedimiento abreviado en causa penal por accidente automovilístico

William "N", de 26 años, buscará un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 2142/2024, tras ser acusado por los delitos de daños y lesiones, luego de robar un auto y provocar un accidente automovilístico que dejó a una mujer y a su hija lesionadas en la carretera 30.

El imputado se declarará culpable con el fin de obtener una reducción en su condena; sin embargo, aún se espera la autorización de la Fiscalía General del Estado, por lo que la audiencia fue programada para el 3 de noviembre.

Los hechos ocurrieron cuando el joven sustrajo un vehículo Chevrolet Sonic negro en la calle Iturbide, en la zona centro de San Buenaventura, y emprendió la huida rumbo a Frontera. Durante su escape, perdió el control del automóvil a la altura de la colonia Diana Laura, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Onix.

En el vehículo afectado viajaban Anabel "N", de 42 años, y su hija Dulce "N", de 19, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas por paramédicos a un hospital en Monclova, donde reciben atención médica.

Elementos de Seguridad Pública de Frontera lograron detener a William "N", quien quedó a disposición de las autoridades. El accidente ocasionó cuantiosos daños materiales y un operativo especial para garantizar justicia a las víctimas.