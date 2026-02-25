Aseguran más de 2 kilos de cristal en autobús

MONCLOVA, COAH. — Un cargamento superior a los dos kilogramos de droga sintética conocida como cristal fue asegurado por agentes federales durante un operativo nocturno desplegado sobre la carretera federal 57, donde un autobús de pasajeros fue interceptado como parte de las acciones contra el tráfico de narcóticos hacia la frontera norte.

El aseguramiento se llevó a cabo en el kilómetro 79, a la altura del entronque con Pirineos, donde elementos de la Fiscalía General de la República instalaron un punto de revisión estratégico. Fue minutos después de las 21:00 horas cuando los agentes marcaron el alto a un autobús de la línea Futura, número económico 10165, que cubría la ruta de Saltillo hacia Ciudad Acuña.

Durante la inspección preventiva, los oficiales revisaron el compartimiento de equipaje y detectaron una mochila sospechosa abandonada entre las pertenencias. Al abrirla, localizaron varios paquetes que contenían una sustancia granulada con características propias del cristal, con un peso total superior a los dos kilogramos, presuntamente lista para su distribución.

El hallazgo derivó en la inmediata intervención de la autoridad ministerial federal, que aseguró la droga como evidencia dentro de una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Ninguno de los 35 pasajeros reconoció la propiedad de la mochila, por lo que todos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal para rendir su declaración correspondiente. Una vez concluidas las diligencias y al no encontrarse responsabilidad directa en su contra, los viajeros pudieron regresar a la unidad y continuar su trayecto con destino a Ciudad Acuña.

Pese a que no se realizaron detenciones en el momento, el decomiso representó un golpe a las redes de distribución de droga que utilizan el transporte público para movilizar narcóticos hacia ciudades fronterizas.

Autoridades federales destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para detectar y frenar el trasiego de sustancias prohibidas en las principales carreteras del estado, reiterando el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa.