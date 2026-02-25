Por instrucciones del Gobernador del Estado Blindan Carbonífera ante hechos de inseguridad en otros estados

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Por instrucciones del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y en seguimiento a la política de seguridad y blindaje implementada por el Fiscal General, Maestro Federico Fernández, se llevan a cabo de manera coordinada una serie de operativos con mayor continuidad en temas de prevención y proximidad en todos los municipios que integran la Región Carbonífera.

El Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, informó que los operativos han tenido especial presencia en los municipios de Juárez y Progreso, debido a su carácter limítrofe con el Estado de Nuevo León.

Sin embargo, destacó que las corporaciones policiacas han estado presentes en todas las comunidades de la región, garantizando cobertura amplia y constante.

Garduño Guzmán subrayó que lo fundamental de estas acciones es generar cercanía con la ciudadanía y fortalecer la proximidad social, con el objetivo de blindar al estado de Coahuila y mantenerlo seguro, tal como se ha logrado hasta el momento, contrario a lo que sucede en otros estados de la República.

Señaló que estas medidas responden directamente a la política de seguridad impulsada por el mandatario estatal.

Asimismo, el delegado puntualizó que los operativos se realizan de manera permanente, tanto en horarios nocturnos como matutinos, con el fin de garantizar vigilancia continua en la región.

La estrategia busca prevenir hechos delictivos y reforzar la confianza de la población en las instituciones de seguridad.

Finalmente, la autoridad reiteró que el blindaje de Coahuila es una tarea compartida entre gobierno y sociedad, y que la participación activa de las corporaciones policiacas en la Región Carbonífera refleja el compromiso de mantener la entidad como un lugar seguro para todos y todas.