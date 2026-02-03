Lesionados en Melchor Múzquiz tras caída de motocicleta

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El pasado fin de semana, se registró un aparatoso accidente sobre la calle Hidalgo, entre Santa Rosa y 5 de Mayo, donde una pareja que viajaba en una motocicleta cayó de manera repentina, provocando la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes de la unidad fueron identificados como Isaac N., empleado de la maquiladora Fujikura, y la menor Ximena N., quienes resultaron con golpes contusos tras el percance.

Testigos señalaron que la caída ocurrió de manera súbita, lo que generó alarma entre los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona centro.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana a cargo de la coordinadora Silvia Contreras Daniel, acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a los lesionados.

Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados al hospital más cercano para descartar lesiones de mayor gravedad e informar a los padres de familia sobre lo ocurrido.

La motocicleta quedó tendida sobre el pavimento, mientras elementos de tránsito municipal realizaron labores para controlar la circulación y evitar otro incidente.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron la caída, aunque autoridades ya iniciaron las indagatorias correspondientes. Se espera que en las próximas horas se determine si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica o con factores externos.