Florerías de Ramos Arizpe esperan un respiro financiero en febrero

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Al finalizar el primer mes del año, marcado por ventas bajas y una economía crítica en la región, las florerías del centro de la ciudad no pierden la esperanza de que febrero represente un respiro financiero. Los comerciantes confían en que el 14 de febrero, así como los días previos y posteriores, les permita incrementar sus ingresos y sostener la actividad hasta el mes de mayo, una de las temporadas más fuertes para el sector.

Las florerías se adaptan a los clientes

Encargados de estos establecimientos señalan que, aunque el panorama ha sido complicado en los últimos años, han optado por mantener precios accesibles y una amplia variedad de arreglos florales para todo tipo de presupuestos. Desde ramos sencillos de 100 pesos hasta arreglos más elaborados que superan los mil pesos, buscan adaptarse a las posibilidades de los clientes sin sacrificar calidad.

Competencia y atención personalizada

Reconocen que la competencia es fuerte, especialmente con florerías de Saltillo, sin embargo, aseguran que la cercanía, la atención personalizada y la posibilidad de personalizar arreglos son factores que juegan a su favor. Además, esperan que el significado emocional del Día del Amor y la Amistad impulse el consumo, incluso entre quienes han reducido otros gastos.

Finalmente, comerciantes confían en que este febrero marque el inicio de una mejor racha para el sector, ya que después del 14 de febrero se aproximan fechas como el Día de las Madres, graduaciones y celebraciones sociales que tradicionalmente fortalecen las ventas en las florerías locales.