Óscar Pimentel González refuerza la seguridad en la carretera Los Chorros

SALTILLO, COAH.- Para disminuir accidentes y evitar interrupciones prolongadas en la circulación, el Gobierno de Coahuila mantiene acciones permanentes para reforzar la seguridad en la carretera federal Los Chorros, considerado uno de los tramos carreteros más peligrosos del país, debido también al intenso tránsito de transporte de carga.

El Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que la estrategia contempla una mayor presencia de corporaciones de seguridad, así como una coordinación constante con instancias federales, como la Guardia Nacional, para garantizar vigilancia continua, señalización preventiva y atención inmediata ante cualquier incidente que se registre en la zona.

El funcionario destacó que uno de los principales objetivos es reducir los tiempos de cierre de la vía, ya que cada bloqueo genera afectaciones económicas y retrasos significativos para miles de automovilistas y transportistas que utilizan este corredor carretero.

Pimentel González señaló que, por instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno trabajan de manera coordinada con la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe), mientras se avanza en la definición de un proyecto para modificar el trazo carretero que permita mejorar las condiciones de seguridad a largo plazo.

Asimismo, explicó que cuando se presenta un accidente, se busca una liberación ágil de la vialidad mediante la intervención oportuna de las autoridades correspondientes, incluida la Fiscalía General del Estado, a fin de agilizar los procedimientos legales y evitar cierres prolongados.

La Secretaría de Seguridad Pública presentó este martes avances técnicos y resultados preliminares ante el Consejo de Seguridad y Desarrollo de la Región Sureste, donde se analizaron nuevas medidas de prevención y protocolos de atención a emergencias en carreteras federales.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que sostuvo acuerdos con la Guardia Nacional para reforzar la seguridad vial tanto en el tramo de Los Chorros como en la carretera Saltillo–Monterrey, mediante la implementación de operativos especiales.

El mandatario estatal explicó que, en coordinación con el general Francisco Acuña, coordinador estatal de la Guardia Nacional, se incrementará la presencia de patrullas y la capacidad de respuesta ante incidentes, con el fin de prevenir accidentes y mantener las vialidades abiertas el mayor tiempo posible.