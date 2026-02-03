Protección Civil de Saltillo alerta sobre zonas de riesgo por lluvias y ciclones

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones del programa de Temporada de Lluvias y Ciclones, dirigido a proteger la integridad de la población, así como su patrimonio, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, comenzó con la notificación a las personas que habitan cerca de arroyos y demás zonas propensas a inundaciones o hundimientos.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, dio a conocer que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, iniciaron con la entrega de estas notificaciones en las zonas identificadas con riesgos.

"El alcalde Javier Díaz González nos ha reiterado que la seguridad de las y los saltillenses es prioridad y una forma más de estar al tanto es entregando estas notificaciones a las personas que detectamos que viven en una zona de riesgo", comentó Martínez Ávalos.

El funcionario municipal explicó que, a través de este documento, se informa a las personas —en muchas ocasiones familias completas— que se encuentran habitando una zona de riesgo debido a las condiciones climáticas, principalmente por lluvias o escurrimientos.

Además, se emite una serie de recomendaciones preventivas al respecto, con el propósito de mantenerlas a salvo, entre las cuales está mantenerse al tanto de los pronósticos meteorológicos oficiales.

El director de Protección Civil y Bomberos recordó que durante el año anterior se entregaron casi 6 mil notificaciones en 155 colonias de diferentes sectores de Saltillo.

Agregó que esta es solo una de las acciones que se enmarcan en el Consejo Municipal de Protección Civil, en el que participan de manera coordinada los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, universidades, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.