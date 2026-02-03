Jaime Guerra advierte sobre impuesto verde en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– El sector empresarial en la región observa con cautela la propuesta de un posible impuesto verde que analiza la Secretaría de Medio Ambiente junto con el Congreso del Estado, al considerar que no es el momento adecuado para imponer nuevas cargas económicas a las empresas, en un contexto de ajustes operativos y laborales.

En entrevista, Jaime Guerra, empresario de la región, señaló que el tema no es nuevo y que ha sido trabajado desde hace tiempo por las distintas cámaras empresariales, sin embargo, actualmente se encuentra en pausa ante la situación económica que enfrentan diversas compañías.

"Es algo que se ha venido trabajando como cámaras, pero hoy estamos hablando de reajustes de personal y de medidas de contención en muchas empresas; no es el momento de cargarle más la mano al sector productivo", expresó.

Guerra subrayó que, si bien existe disposición del empresariado para avanzar en temas ambientales y de sustentabilidad, cualquier reforma debe ir acompañada de apoyos y condiciones que no pongan en riesgo la estabilidad económica ni el empleo en la región.

Postura del Gobernador

En ese sentido, destacó la postura del gobernador Manolo Jiménez, a quien reconoció por mantener una visión cercana al sector empresarial. "Él viene de una familia de empresarios y entiende lo que se necesita para apoyar a las empresas sin sacrificar más a la región", afirmó.

Cabe señalar que la llamada reforma verde que se analiza en Coahuila busca establecer mecanismos para que las empresas contribuyan a la protección del medio ambiente, principalmente a través de gravámenes relacionados con emisiones o impactos ecológicos. No obstante, el sector empresarial ha insistido en que cualquier medida debe ser consensuada y aplicada de manera gradual.

Diálogo entre autoridades y empresarios

Por ahora, el tema permanece en revisión, mientras continúan las mesas de diálogo entre autoridades estatales y representantes empresariales.