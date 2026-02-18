Estrella ebrio auto en puente

MONCLOVA, COAH.— El exceso de velocidad volvió a ser factor en un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este miércoles, cuando un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y se estrelló contra los muros de contención del puente ubicado en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida 4.

El percance ocurrió cerca de la 01:00 horas, momento en que el flujo vehicular disminuye, pero aumentan los riesgos por conducir a alta velocidad. De acuerdo con autoridades municipales, el automóvil circulaba en dirección al sur cuando repentinamente su conductor perdió el control del volante al cargarse bruscamente hacia la derecha.

El responsable fue identificado como Pedro Acosta, de 56 años de edad, quien manejaba un Volkswagen Gol color blanco, presuntamente, en estado inconveniente. Tras desestabilizarse, la unidad se impactó violentamente contra el muro de contención, quedando con el frente prácticamente destrozado debido a la fuerza del golpe.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz, quienes brindaron atención pre hospitalaria al conductor. Luego de revisar sus signos vitales y descartar lesiones internas de gravedad, determinaron que presentaba únicamente golpes contusos que no ameritaron traslado urgente.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del choque y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas formales del hecho. Posteriormente, una grúa fue solicitada para retirar el vehículo siniestrado y trasladarlo al corralón, quedando asegurado conforme a los protocolos establecidos.