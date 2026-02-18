Lo chocan camino a la secundaria

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución al no realizar el alto obligatorio en un cruce de la colonia Carranza provocó un choque entre dos vehículos la mañana de este miércoles, dejando como saldo daños materiales y la movilización preventiva de autoridades municipales.

El accidente se registró minutos antes de las 07:30 horas en el cruce de las calles Matamoros y Bruno Neira, cuando el flujo vehicular comenzaba a incrementarse por el ingreso a escuelas y centros de trabajo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el informe preliminar, Ángel Reyna, conductor de un Chevrolet Onix modelo 2024 color azul, circulaba sobre la calle Bruno Neira con dirección al norte. Al llegar a la intersección con Matamoros, presuntamente omitió el alto reglamentario, atravesándose al paso de una camioneta Toyota RAV4, color blanco.

La segunda unidad era conducida por José Hernández, quien se dirigía a dejar a su hijo Rodrigo 'N' a una secundaria cercana. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron atravesados sobre la vía, obstruyendo parcialmente la circulación y generando expectación entre vecinos del sector.

Acciones de la autoridad

A pesar del golpe, no se reportaron personas lesionadas. Tanto el padre como el menor resultaron ilesos y permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, recabar datos y efectuar el peritaje que permita deslindar responsabilidades. Asimismo, oficiales brindaron vialidad para evitar otro percance, ya que las unidades bloqueaban carriles de circulación.

Las autoridades buscaron que ambas partes alcanzaran un acuerdo para la reparación de los daños materiales, quedando el caso en trámite administrativo.