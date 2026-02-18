Se vuela el rojo y le pega a auto

MONCLOVA, COAH.— Un joven conductor que ignoró la luz roja de un semáforo provocó un fuerte choque la tarde de este miércoles en pleno Centro, dejando un automóvil sobre la banqueta de una plaza comercial y a una mujer con molestias físicas.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce de las calles Miguel Blanco y Zaragoza. Como responsable fue señalado Kevin Montano, quien conducía una camioneta Nissan NP300 blanca y, de acuerdo con el peritaje preliminar, se internó en la intersección pese a que el semáforo le marcaba alto al intentar cruzar hacia la calle Zaragoza.

La unidad impactó en el costado izquierdo a un Volkswagen Vento blanco con placas para persona con discapacidad, conducido por Nancy Álvarez, vecina del Fraccionamiento Carranza. Tras el golpe, el automóvil fue proyectado hacia la esquina y terminó sobre la banqueta de una plaza comercial, generando alarma entre comerciantes y automovilistas que transitaban por la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a la conductora, quien presentaba molestias derivadas del impacto, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

También lee: Interés de empresas en subasta de activos de AHMSA y Minera del Norte

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente. Durante varios minutos, oficiales de Tránsito Municipal brindaron vialidad para evitar otro percance, ya que patrullas y ambulancia permanecían obstruyendo parcialmente el crucero.

En el lugar, el joven conductor aceptó su responsabilidad. Posteriormente, ambos involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo a través de sus respectivos ajustadores de seguros para la reparación de los daños.

Detalles confirmados

El tránsito fue restablecido tras el retiro de las unidades involucradas, quedando el incidente en manos de las autoridades competentes para su seguimiento administrativo.