Bernardo FeTa comparte su historia de superación en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo, encabezado por su presidenta honoraria Luly López Naranjo, invitó a las y los saltillenses a la conferencia "¿Qué te tiene que pasar?", con Bernardo FeTa.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el evento se llevará a cabo el martes 30 de septiembre en el Paraninfo del Ateneo Fuente en punto de las 5:00 de la tarde.

Luly López Naranjo informó que en la conferencia las y los asistentes podrán descubrir como Bernardo FeTa con autenticidad, humor y visión empresarial ha enfrentado diferentes situaciones durante su vida.

Bernardo Fernández Tanus, más conocido como Bernardo FeTa, es una figura pública, empresario y generador de contenido de comedia y motivación.

Es socio fundador de la cadena de tiendas de autoservicio Sale Vale. CEO Fundador de RedMind y ahora Minders (agencia de Publicidad y MKT Digital 360º), conferencista y ponente Internacional.

A finales de 2021 fue internado en un Centro de Readaptación Social, donde a pesar de la tempestad, depresión e ideas suicidas, logró salir adelante y además de ser socio fundador de Yolki, negocio de bolsas artesanales hechas por internos que se encuentran en dichos lugares.

La entrada es totalmente gratuita, con cupo limitado, por lo que se exhortó a las y los interesados a acudir a partir del jueves 18 de septiembre por su boleto a las instalaciones del DIF Saltillo ubicado en la calle Dámaso Rodríguez 275, Nuevo Centro Metropolitano.