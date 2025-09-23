Entrega de semilla forrajera en Saltillo fortalece el campo

SALTILLO, COAHUILA.- Al iniciar la segunda entrega de semilla forrajera, el alcalde Javier Díaz González refrendó su compromiso para fortalecer al campo saltillense en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Aquí tenemos una coordinación permanente entre el Municipio, el gobernador y con la gente del campo, que le entran en equipo para un mayor beneficio, sobre todo ahora que se han tenido grandes beneficios con la época de lluvias", refirió el Alcalde de Saltillo.

Mencionó que este año se invierten de manera conjunta 100 millones de pesos en la parte productiva que incluye apoyos económicos, semilla forrajera, huertos, fertilizantes, desazolve de abrevaderos, calidad genética, sanidad animal y fierros de herrar.

En la parte social se han rehabilitado y equipado 19 pozos de agua potable; 5 rehabilitaciones de plantas potabilizadoras de agua; internet gratuito en 23 comunidades rurales; mejoramiento de vivienda; programa alimentario para 3 mil 500 familias; cursos de capacitación para mujeres; y acciones del DIF Saltillo como el programa "Amor en Movimiento".

Javier Díaz señaló que la segunda entrega del año del programa de Semilla Forrajera (avena) refleja el compromiso de apoyar a los productores y fortalecer sus capacidades.

Apuntó que se entregarán 80 toneladas de semilla de avena, programa en el que participan el Municipio, el Estado y las y los productores. Junto a las 40 que se entregaron previamente de sorgo, suman 120 toneladas de apoyo, indicó.

Aunado a ello, Díaz González enfatizó que el programa de mantenimiento y reparación de caminos rurales operará de manera permanente, tras las intensas lluvias registradas en los meses de julio y agosto.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural del estado de Coahuila, agradeció al alcalde Javier Díaz por todo el trabajo conjunto que se realiza en la capital de Coahuila.

"Cuando hay municipios echados pa'delante y alcaldes como Javier nos da gusto atender y brindar estos beneficios. Este es el reflejo de funcionarios de territorio", dijo.

Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, señaló que con las lluvias se tuvo buenos resultados en la primera etapa del programa.

"Esta segunda etapa con la entrega de 80 toneladas de avena se va a contribuir a más de 2 mil hectáreas. Seguiremos trabajando bajo la instrucción del alcalde con mucha cercanía", dijo.

De manera simbólica se entregó la semilla forrajera a San Juana Benavides Medrano, Manuel Mancillas Gloria y Juan Pablo Pérez Luna, quien en representación de las y los beneficiarios agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Mano Jiménez Salinas por los apoyos recibidos con los que trabajarán sus tierras.

Durante el evento se contó con la presencia de la diputada local, Beatriz Fraustro Dávila; Blanca Estela Herrera Paisano, regidora presidenta de la comisión de Desarrollo Rural; y Refugio Rodríguez Bernal, coordinador del sector rural de MEJORA Coahuila.