Vecinos de Saltillo agradecen labores de bacheo en sus calles

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal mantiene una campaña intensiva y permanente de bacheo en todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar calles en mejores condiciones para las y los saltillenses.

Las brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan todos los días en la atención de daños ocasionados por las lluvias, priorizando las vialidades de acuerdo con las condiciones atmosféricas y el flujo vehicular.

En esta ocasión, se atendió una petición de vecinas y vecinos en el bulevar José María Rodríguez, en el tramo comprendido entre las calles Carlos Finlay y José Guadalupe Posada, en la colonia Alpes Norte.

Díaz González señaló que estas acciones se suman a los trabajos de bacheo realizados en colonias de los sectores oriente, poniente, sur Distrito Centro y norte de la ciudad.

El Alcalde reiteró que estas labores se llevan a cabo gracias al respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en equipo para dar respuesta a las necesidades y prioridades de la capital del estado.

El Gobierno Municipal dispone del número 844-160-08-08, del Chat Bot "Saltillo Fácil", a fin de que la población pueda reportar de manera rápida y eficiente algún bache en su colonia o vialidad de la ciudad.