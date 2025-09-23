Contactanos

Coahuila

Vecinos de Saltillo agradecen labores de bacheo en sus calles

El Gobierno Municipal de Saltillo, con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa con los trabajos de bacheo en distintas colonias de la ciudad para beneficio de los saltillenses.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 23 septiembre, 2025 - 08:42 p.m.
Vecinos de Saltillo agradecen labores de bacheo en sus calles
El alcalde Javier Díaz González supervisa las labores de bacheo en la ciudad.

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal mantiene una campaña intensiva y permanente de bacheo en todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar calles en mejores condiciones para las y los saltillenses.

Las brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan todos los días en la atención de daños ocasionados por las lluvias, priorizando las vialidades de acuerdo con las condiciones atmosféricas y el flujo vehicular.

En esta ocasión, se atendió una petición de vecinas y vecinos en el bulevar José María Rodríguez, en el tramo comprendido entre las calles Carlos Finlay y José Guadalupe Posada, en la colonia Alpes Norte.

Díaz González señaló que estas acciones se suman a los trabajos de bacheo realizados en colonias de los sectores oriente, poniente, sur Distrito Centro y norte de la ciudad.

El Alcalde reiteró que estas labores se llevan a cabo gracias al respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en equipo para dar respuesta a las necesidades y prioridades de la capital del estado.

El Gobierno Municipal dispone del número 844-160-08-08, del Chat Bot "Saltillo Fácil", a fin de que la población pueda reportar de manera rápida y eficiente algún bache en su colonia o vialidad de la ciudad.

1 / 1
Vecinos de Saltillo agradecen labores de bacheo en sus calles
Vecinos de la colonia Alpes Norte agradecieron la atención a sus solicitudes de bacheo.

  • Vecinos de Saltillo agradecen labores de bacheo en sus calles

    Vecinos de la colonia Alpes Norte agradecieron la atención a sus solicitudes de bacheo.

  • Vecinos de Saltillo agradecen labores de bacheo en sus calles
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados