Javier Díaz González impulsa infraestructura deportiva en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, arrancó la rehabilitación de una cancha de básquetbol en la colonia Nazario S. Ortiz Garza que beneficiará de manera directa a más de 200 familias.

En la cancha que se ubica en la calle Avenida Quinta y Raymundo del Bosque, se aplicará una inversión de 400 mil pesos con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Eduardo Medrano Aguirre, regidor del Cabildo de Saltillo, acudió en representación del alcalde Javier Díaz González para dar inicio a los trabajos de la obra.

"Este tipo de trabajos, que se hacen en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, vienen a recuperar el tejido social, que las niñas y niños puedan jugar en un espacio digno acompañados por su familia y así hacer comunidad", dijo.

Mencionó que la cancha no estaba en las condiciones óptimas, por ello se trabajará para colocar carpeta nueva sobre la cancha, rehabilitar los aros y luminarias, además de colocar bancas de concreto y arbolado alrededor.

"El Alcalde decidió implementar aquí parte de los recursos que se tienen para infraestructura deportiva, para dejar este espacio en las mejores condiciones. Una vez que esté concluida, les pedimos que nos ayuden a conservarla en buen estado", refirió.

En el arranque estuvo presente también Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien señaló que además del básquetbol, las y los niños y jóvenes podrán utilizarla para jugar voleibol, cachibol o fútbol.