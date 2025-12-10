Camila despierta tras accidente en carretera federal 53 en Mina

Después de varios días en estado grave y permaneciendo inconsciente, Camila, de 16 años, la única sobreviviente del accidente registrado el sábado en la carretera federal 53, despertó durante la noche del martes en la clínica 7 del IMSS, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

La menor fue la única que sobrevivió al choque en el que murieron cuatro integrantes de su familia, entre ellos su madre y sus abuelos, luego que la camioneta en la que viajaban fuera impactada de frente por un camión que presuntamente transportaba insumos para el Seguro Social.

De acuerdo con información que ha trascendido, Camila muestra una evolución favorable a pesar de la contusión que sufrió, y aunque inicialmente se valoraba su posible traslado a una unidad de especialidad, finalmente no fue necesario.

Personas cercanas a la familia informaron que, al recuperar la conciencia, Camila se mostró desorientada y lo primero que hizo fue preguntar por su madre, sin saber que ésta perdió la vida en el lugar del accidente.

Debido al estado emocional y físico que aún presenta la joven, los médicos recomendaron no informarle aún sobre el fallecimiento de sus familiares para evitar un impacto que pueda comprometer su recuperación.

También trascendió que la menor no recuerda nada del accidente, por lo que el equipo de salud mantiene vigilancia permanente para preservar su estabilidad física y emocional, además de continuar con los estudios para descartar posibles secuelas o complicaciones internas.

Como recordará el accidente ocurrió el pasado sábado en los límites de Coahuila y Nuevo León, en el municipio de Mina, cuando la unidad familiar fue embestida de frente por un camión.

Las investigaciones del caso continúan para determinar la procedencia del vehículo y las causas del siniestro, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social se deslindara de la unidad involucrada y negara que perteneciera a su flotilla o a alguna empresa contratada.