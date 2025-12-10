Luis Zamudio advierte sobre la crisis laboral en AHMSA y sus consecuencias

Luego de que se diera a conocer la denuncia de un ex directivo de Altos Hornos de México (AHMSA), quien reclama a la empresa una indemnización superior a los 60 millones de pesos, el también ex directivo Luis Zamudio Miechelsen aseguró que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, las liquidaciones se rigen por criterios específicos y montos estándar, por lo que consideró poco probable que prospere una reclamación de ese nivel económico.

Zamudio explicó que, independientemente del cargo que se haya ocupado dentro de la empresa, la legislación laboral establece parámetros claros sobre las compensaciones por terminación de relación laboral. "Puedes ganar las demandas que quieras, pero lo que te van a dar es lo que marca la ley, parejitos para todos. Son tres meses de salario y lo que corresponde por cada año trabajado. No importa si trabajaste 10, 20 o 50 años, todo se calcula conforme a la misma fórmula", expresó.

El ex directivo recordó que, incluso en casos de trayectorias extensas, los montos otorgados suelen ser muy distintos a las cifras que se manejan públicamente. "Si alguien trabajó 50 años, como algunos casos de compañeros, se puede calcular conforme a la ley, pero no son cantidades desproporcionadas. Se habla de cifras como las de Ferriz, alrededor de 60 mil pesos por esos años de servicio; todo está regulado", comentó.

Zamudio indicó que él mismo nunca fue una persona con vida de lujo pese a su paso por la empresa, ya que prácticamente dedicó su vida laboral completa a trabajar. "Nunca fuimos de andar viajando; lo único que sí extraño del trabajo era esa rutina tranquila y estable. Prácticamente en mis 50 años de servicio jamás salí de vacaciones, a lo mucho un mes en toda mi carrera", relató.

Actualmente, dijo, se encuentra pensionado por edad y agradecido por contar con buena salud y por ver a sus hijos ya profesionistas, aunque reconoció sentir preocupación por el futuro de los trabajadores jóvenes afectados por la crisis de AHMSA. "Yo ya estoy pensionado, pero los que me preocupan son los muchachos jóvenes, a quienes de repente les quitaron su fuente de empleo. Ellos son los que tienen que desplazarse a otras ciudades para buscar trabajo, y es una situación muy difícil", señaló.

En su reflexión, Zamudio también atribuyó el colapso de la siderúrgica a factores políticos que, afirmó, afectaron gravemente a miles de familias. "Lo que pasó fue un golpe político mal planeado, sin tomar en cuenta a la gente, a las familias. Ahora vivimos entre rencores, divisiones y señalamientos, cuando esto no debió ser así", manifestó.

Finalmente, aseguró que pese a la incertidumbre que rodea a AHMSA, mantiene una actitud de gratitud y esperanza. "Le doy gracias a Dios porque mi familia está bien. Miramos hacia adelante, tratando de cuidar a los nuestros y buscar salir adelante", concluyó.