Una de las víctimas de la ruta recreativa era el subdirector de CILA

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Un recorrido recreativo en kayak por el río Bravo terminó en tragedia al confirmarse la muerte del subdirector de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña, Roberto Enríquez de la Garza, mientras otra persona permanece desaparecida.

El accidente se registró la mañana de este domingo a la altura de la cortina cercana a la capilla de San Judas Tadeo, durante una travesía que había iniciado en la Presa La Amistad con dirección a Ciudad Acuña. En el recorrido participaban José Ortiz, de 27 años; Jorge Cerda Medrano, de 54; y el propio Enríquez, de 65 años, cada uno en kayaks individuales.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió cuando Ortiz volcó su embarcación al intentar cruzar una cortina del río, cayendo al agua sin lograr salir. En un intento por auxiliarlo, Enríquez ingresó al cauce, pero también fue arrastrado y murió por ahogamiento.

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El cuerpo del funcionario fue recuperado por elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en coordinación con autoridades locales. En tanto, Ortiz continúa desaparecido, por lo que corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo de búsqueda en la zona.

El titular de la CILA, Ignacio Peña Treviño, confirmó el fallecimiento de Enríquez, quien era ingeniero agrónomo y subdirector de la representación en Acuña.

De manera extraoficial, trascendió que el funcionario habría logrado poner a salvo a una persona y que, en un segundo intento por rescatar a otra, perdió la vida; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

En otro reporte preliminar se mencionó el hallazgo de una segunda víctima mortal, cuyo cuerpo habría sido recuperado del lado mexicano, aunque su identidad no ha sido dada a conocer de manera oficial.

Tras el percance, fuerzas de seguridad acordonaron el área e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, ocurrido en una zona considerada de riesgo por las corrientes y desniveles del río.