Recuperan moto robada

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado destacamento Palaú lograron la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como robada durante la madrugada de este sábado 26 de abril, en hechos ocurridos en la colonia Las Frutas.

De acuerdo con el informe oficial, el afectado fue identificado como Ruperto Escobar Mandujano, de 52 años de edad, originario de Guanajuato y con domicilio en la colonia Los Bosques. El ciudadano señaló que el robo ocurrió en el lapso comprendido entre las 03:00 y las 07:00 horas, mientras se encontraba descansando en su vivienda.

La motocicleta robada

El reporte detalla que la unidad sustraída es una motocicleta marca Kurazai, color negro, modelo 2015, la cual presenta características particulares como una polvera trasera en color azul celeste y un fanal sobre el foco delantero, lo que facilitó su identificación.

Según la versión del afectado, al percatarse de la ausencia de su motocicleta al iniciar sus actividades diarias, salió a buscar información entre vecinos; sin embargo, ninguno pudo aportar datos sobre los posibles responsables. Tras el reporte, elementos de seguridad implementaron acciones de búsqueda, logrando ubicar la unidad, la cual había sido abandonada presuntamente por los responsables al verse descubiertos por la autoridad.

Entrega de la motocicleta

Finalmente, la motocicleta fue entregada en el domicilio ubicado en la calle Olmo número 307, en la colonia Los Bosques, siendo recibida por María Escobar, hija del afectado, debido a la ausencia momentánea de su padre. Asimismo, las autoridades recomendaron al propietario acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.