Laura Jiménez da inicio a la Liga de Softbol Femenil 2026 en Coahuila

VILLAS DE ESPERANZAS, COAHUILA.– Con gran entusiasmo y la participación de destacados equipos locales, se llevó a cabo la inauguración de la Liga Primaveral de Softbol Femenil 2026 en el campo "La Prepa", evento que fortalece el impulso al deporte y la convivencia en la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa municipal, Laura P. Jiménez, quien tuvo a su cargo la declaratoria inaugural, destacando la importancia de fomentar el deporte entre las mujeres como una herramienta de desarrollo, salud y unión social.

La alcaldesa destaca el valor del deporte en la comunidad

Por su parte, el director de Fomento Deportivo, Prof. Gerardo Múzquiz, realizó la toma de protesta a todas las jugadoras participantes, exhortándolas a competir con respeto, disciplina y espíritu deportivo.

También se contó con la participación de los coordinadores deportivos de Villas de Esperanzas, Miguel Ángel Torres y Gerardo Zamudio, así como del presidente de la Liga de Softbol, Orlando González, quienes han sido pieza clave en la organización de este importante torneo.

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Equipos locales participan en la Liga Primaveral de Softbol Femenil 2026

En esta edición participan los equipos:

· Cerveceras de Aura

· Leonas de Barroterán

· Red Sox de Esperanzas

· Rojas de Esperanzas

Como parte del impulso al deporte, se realizó la entrega de material deportivo a cada uno de los equipos participantes, con el objetivo de fortalecer sus actividades durante la temporada.

Asimismo, previo al evento, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento del campo "La Prepa", garantizando un espacio digno para la práctica deportiva.

Compromiso del Gobierno Municipal con el deporte

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover el deporte, la sana convivencia y el desarrollo integral de la comunidad.