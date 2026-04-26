Revientan redes #JusticiaParaElisa

Con el hashtag #JusticiaParaElisa, ha surgido una campaña a favor de una extrabajadora de la tienda Casa Edith, quien recientemente fue señalada por un presunto desfalco que podría alcanzar los dos millones de pesos.

Luego de que la noticia se difundiera en diversos medios locales, clientes, excompañeros de trabajo, amigos y conocidos comenzaron a manifestar su respaldo a través de publicaciones acompañadas del hashtag #JusticiaParaElisa, donde destacan su trayectoria laboral y calidad humana.

La comunidad se une en apoyo a Elisa tras acusaciones de desfalco.

Elisa laboró durante aproximadamente 20 años en Casa Edith, periodo en el que, según testimonios compartidos en redes sociales, se ganó la confianza y aprecio de quienes convivieron con ella tanto en el ámbito laboral como personal.

En comentarios publicados en distintas plataformas, usuarios han señalado que, desde su experiencia, la describen como una persona honesta, amable y dedicada a su trabajo, además de resaltar el trato que brindaba a los clientes.

Testimonios destacan la trayectoria y honestidad de Elisa en Casa Edith.

No obstante, algunos ex trabajadores también han expresado versiones que califican el caso como “extraño”, sugiriendo que situaciones similares habrían ocurrido anteriormente con otros empleados.

De acuerdo con estos señalamientos —no confirmados de manera oficial—, se trataría de presuntas prácticas para evitar liquidaciones laborales, mediante acusaciones relacionadas con faltantes de mercancía o irregularidades.

Uno de los mensajes que ha cobrado relevancia es el del usuario Jorge Verastegui, quien expresó: “Es muy triste ver este tipo de situaciones. Quienes conocemos a Elisa sabemos la calidad de persona que es: amable, educada, honesta, dedicada y con una trayectoria intachable por más de 20 años en la tienda”.

En su mensaje, también destacó el entorno familiar de Elisa, al que describió como íntegro y trabajador, y pidió a la ciudadanía no emitir juicios anticipados. “Es solo una acusación, una versión; esperemos que la justicia sea transparente”, añadió.

Excompañeros de trabajo cuestionan las acusaciones y piden justicia.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han dado a conocer mayores detalles sobre el avance del caso, mientras que en redes sociales continúa el debate entre quienes respaldan a la extrabajadora y quienes piden esperar el esclarecimiento de los hechos.