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Coahuila

Capturan víbora en la Chapultepec

Las autoridades exhortan a mantener patios limpios y reportar fauna silvestre.

Por Carlos Macias - 26 abril, 2026 - 08:52 p.m.
Capturan víbora en la Chapultepec
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      SABINAS, COAH.- Elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Sabinas atendieron de manera oportuna un reporte ciudadano sobre la presencia de una víbora en un domicilio de la colonia Chapultepec. La movilización se registró sin incidentes graves. Según las autoridades, el llamado de auxilio llegó a través de los canales de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de rescate. Al llegar al lugar, el personal especializado inspeccionó minuciosamente la vivienda y localizó a la serpiente, que representaba un riesgo potencial para los habitantes. Con técnicas de manejo de fauna silvestre, los elementos capturaron al animal de forma segura, garantizando la integridad de los residentes y del ejemplar, evitando cualquier incidente. Finalmente, la víbora fue trasladada a una zona despoblada y liberada en su hábitat natural. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener patios limpios, evitar la acumulación de escombros y reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre, reiterando su compromiso de servicio permanente a la comunidad.

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