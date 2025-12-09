Fiscalía investiga accidente en la Región Centro

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, confirmó que el presunto responsable del accidente en el que murió un motociclista ya fue plenamente identificado, pero se mantiene prófugo tras darse a la fuga del lugar de los hechos.

El funcionario informó que la Fiscalía integra la carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el percance desde su origen y establecer de manera puntual las responsabilidades correspondientes.

"Tenemos asegurado el vehículo que participó en este percance; se trata de una camioneta que impactó por la parte trasera a la motocicleta, provocando la muerte del joven conductor y dejando a su acompañante lesionado de gravedad, quien permanece hospitalizado", detalló Medina.

Indicó que las investigaciones continúan para determinar si el presunto responsable viajaba acompañado, ya que la posible presencia de un testigo podría aportar datos determinantes para reconstruir los hechos.

"Estamos revisando todos los elementos, checando cada línea de investigación y verificando si hubo acompañamiento, lo cual podría permitir establecer con mayor precisión cómo ocurrió el hecho y en qué calidad podrían declarar posibles testigos", puntualizó.

Respecto al proceso legal, explicó que hasta el momento no se ha presentado una querella formal por parte de los familiares de la víctima; no obstante, subrayó que la investigación continúa de oficio al tratarse de una persona fallecida y otra lesionada.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía trabaja para localizar y detener al presunto responsable, con el propósito de resolver el caso a la brevedad posible y llevarlo ante la justicia.