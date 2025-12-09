Armando de la Garza critica llegada de la Marina a Coahuila

En Coahuila no es necesaria la llegada de la Marina al ser un estado seguro, por lo que se debería canalizar a estos elementos a estados y regiones del país donde existan problemas de inseguridad", indicó el secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila. Dijo que la presencia de los elementos federales podría enviar un mensaje equivocado de inseguridad.

Luego de que se anunciara la integración de 210 elementos de la Marina a las acciones de seguridad y el blindaje en Coahuila, Armando de la Garza Gaytán dijo que no es necesaria la llegada de elementos federales, al existir una buena estrategia de seguridad que mantiene al estado como la segunda entidad más segura del país. Señaló que la estrategia de seguridad del estado ha sido suficiente y que las autoridades locales han demostrado capacidad para mantener un clima de paz y tranquilidad.

"Aquí en Coahuila las autoridades federales en verdad no pintan, el Gobierno del Estado le ha estado metiendo y tenido un buen resultado, por lo que no es necesario la llegada de la Marina, a lo mejor vienen de paseo o vienen a saludar, porque en verdad que no nos hacen falta".

Señaló que los elementos de la Marina serían más útiles en entidades donde existen focos rojos en materia de seguridad como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, y reforzar las acciones en los estados en los que existe conflicto. Advirtió que el despliegue de un mayor número de fuerzas federales puede modificar la percepción en materia de seguridad tanto de los ciudadanos como de turistas, ante una mayor presencial.

"La gente por lo regular interpreta la presencia de militares o marinos como señales de riesgo, cuando la gente ve muchas corporaciones policiacas, muchas personas armadas, da la sensación de que pasa algo, de una sensación de inseguridad, no de seguridad", así comentó. De la Garza insistió en que Coahuila mantiene indicadores favorables de seguridad y que la presencia de más personas armadas podría interpretarse de manera negativa.