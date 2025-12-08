Familia Ramírez es velada en Monclova tras fatal accidente en Mina

Entre muestras de profundo dolor, este lunes fueron velados en la funeraria Marsan, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, en Monclova, los restos de Jaime Ramírez, Socorro Rivera Barrios y sus hijas Erendida Ramírez Rivera y Berenice Ramírez Rivera, quienes perdieron la vida en un fatal accidente ocurrido en el municipio de Mina, Nuevo León, cuando se dirigían a Monterrey para visitar a familiares, viaje que realizaban con frecuencia.

Posteriormente, a las 15:00 horas, se celebró la misa de cuerpo presente en la parroquia del Verbo Encarnado, en el municipio de Frontera. Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando los cuatro féretros fueron colocados al exterior del templo, alineados frente al atrio, cubiertos de arreglos florales blancos, mientras familiares y amigos guardaban silencio ante una escena que resultó imposible de asimilar.

En el mismo percance resultó lesionada una menor de edad, nieta del matrimonio, quien permanece hospitalizada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde continúa recibiendo atención médica y su estado se reporta delicado.

La tragedia ha dejado en silencio el domicilio ubicado en el número 102 del Paseo Valle Verde, en la colonia Miravalle, que permanece intacto, tal como lo dejó la familia antes de emprender el que sería su último viaje. La camioneta del señor Jaime Ramírez continúa estacionada a unos metros de la vivienda, reflejo de la ausencia que hoy se percibe en el lugar.

Durante la homilía, el párroco de la parroquia del Verbo Encarnado recordó a los presentes que la muerte no es el final, sino el cumplimiento del llamado de Dios: "A cada uno de ellos Dios los citó a una cita de amor. Dios los llamó y ellos aceptaron ir a ese encuentro en libertad. No fueron arrebatados: han sido llamados a la casa del Padre, al lugar que Cristo nos fue a preparar", expresó.

Añadió que la fe cristiana ofrece consuelo ante el dolor: "La muerte fue vencida por Cristo. Nuestros hermanos han pasado de este mundo a la verdadera vida, a la casa de Dios".

La comunidad continúa unida en oración por el eterno descanso de los cuatro integrantes de la familia Ramírez Rivera y por la pronta recuperación de la menor que sobrevivió al accidente.