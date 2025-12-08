Reapertura de la autopista Monterrey-Saltillo tras más de 14 horas de cierre

GARCÍA, NL. - La autopista Monterrey–Saltillo finalmente fue reabierta durante la mañana de este lunes, luego de permanecer cerrada por más de 14 horas debido al accidente registrado la tarde del domingo, lo que generó fuertes complicaciones para cientos de transportistas.

Desde la tarde, dos unidades del municipio de Ramos Arizpe resguardaron el acceso a la vía de cuota para impedir el paso de automovilistas y operadores, quienes quedaron varados durante toda la noche a la espera de que concluyeran los trabajos en la zona afectada.

Detalles confirmados

El punto más crítico se presentó en el libramiento norponiente, donde decenas de tráileres permanecieron detenidos por más de 12 horas, ocasionando retrasos en cargas y afectaciones a las agendas de entrega.

Fue alrededor de las 10:45 de la mañana cuando autoridades informaron sobre la reapertura total de la autopista, y cerca de las 11:00 horas el flujo vehicular comenzó a normalizarse, permitiendo que los transportistas retomaran su camino.

Complicaciones para los operadores

Aunque la circulación se restableció, los operadores señalaron las complicaciones generadas por las largas horas de espera, especialmente durante la madrugada, cuando no contaban con lugares seguros para descansar o abastecerse.