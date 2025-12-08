Javier Díaz González informa al cabildo avances en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó su Primer Informe de Resultados ante el Cabildo, donde afirmó que Saltillo es hoy la capital más segura, competitiva, formal y financieramente sólida del país. Señaló que el trabajo de su administración se guía por el Plan Municipal de Desarrollo, construido de manera participativa con ciudadanos, sectores productivos, la academia y especialistas. Reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en obras estratégicas y programas sociales, así como el trabajo responsable del Cabildo y la participación activa de la sociedad.

El alcalde destaca la seguridad como prioridad

En materia de seguridad, reafirmó que es la máxima prioridad. Detalló inversiones históricas en tecnología, videovigilancia, drones, patrullas y capacitación policial, además de la ampliación del modelo de proximidad y la Red de Seguridad Ciudadana. Se implementaron herramientas como la aplicación Saltillo Seguro, el Chat Bot de Seguridad y la Línea 800 Violeta. El cuerpo de Bomberos atendió 69% más emergencias derivadas de fenómenos atípicos, y se consolidó una fuerza de seguridad certificada por encima de los estándares nacionales.

Avances en desarrollo económico y empleo

En desarrollo económico, destacó que Saltillo se consolidó como la ciudad más competitiva del país, con más de 7 mil millones de pesos en inversión y 7,627 nuevos empleos. Se redujo en 45% la tramitología municipal y se digitalizaron servicios mediante plataformas como Saltillo Fácil, ID Saltillo y Trámite Exprés. En coordinación con el Gobierno del Estado, se impulsaron obras de movilidad y se fortaleció el turismo con una afluencia de más de un millón y medio de visitantes y una derrama superior a 2 mil millones de pesos. Se reforzó también la vinculación internacional con entidades de Estados Unidos y diversos países.

Infraestructura y servicios públicos en Saltillo

En infraestructura y servicios públicos, resaltó el programa "Aquí Vamos Gratis", que ha realizado más de 1.3 millones de traslados gratuitos, y "Aquí Andamos", con 400 trabajadores que atienden diariamente la imagen urbana. Se incorporó nuevo equipamiento para mejorar la recolección de basura y limpieza, y se rehabilitaron 10 espacios públicos mediante "Activa tu Parque", beneficiando a más de 109 mil personas. En materia hídrica, se destinaron 125 millones de pesos para abrir siete nuevos pozos que aumentan en 15% el abasto de agua. También se fortaleció el monitoreo ambiental, la reforestación con más de 15 mil árboles y la rehabilitación del Centro de Bienestar Animal.

Compromiso con la transparencia y derechos humanos

En cuanto a gobierno y finanzas, se instaló el Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal y se mantuvieron las calificaciones positivas de Standard & Poor´s y Fitch Ratings. Este manejo responsable permitió que 140 mil contribuyentes generaran una recaudación récord de 517 millones de pesos en predial, destinados a obras y servicios.

Logros sociales y culturales en Saltillo

En lo social, resaltó el trabajo del DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, con programas como "Amor en Movimiento", atención a personas con discapacidad, fortalecimiento de centros comunitarios y creación de la Coordinación de Salud Mental. Saltillo recibió la Medalla Gilberto Rincón Gallardo–Teletón 2025 por sus políticas de inclusión. También se apoyó a más de 30 mil jóvenes con actividades de deporte, cultura y participación ciudadana, se realizaron más de 1,200 eventos culturales y se celebró el XV aniversario de la Ruta Recreativa.

Al cierre, reafirmó su compromiso de trabajar junto con síndicos, regidores y ciudadanía por una ciudad más segura, competitiva, moderna e incluyente. Durante la Sesión Solemne, autoridades estatales y militares reconocieron los logros del primer año de gobierno. Finalmente, el Cabildo aprobó que el alcalde firme una Carta Compromiso en materia de Derechos Humanos y un convenio de colaboración con la CDHEC, reforzando el compromiso municipal con la protección y promoción de los derechos humanos.