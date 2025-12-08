Agentes de la Policía Estatal de Coahuila aseguran pipa con 30 mil litros de combustible en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este lunes, agentes de la Policía Estatal de Coahuila aseguraron una pipa cargada con cerca de 30 mil litros de combustible que circulaba por la carretera libre Saltillo–Torreón, en el kilómetro 10, justo en el tramo del libramiento norponiente.

Durante la inspección, el conductor no pudo presentar documentación alguna que acreditara la legal procedencia del hidrocarburo, por lo que fue detenido en el sitio. Las autoridades procedieron a tomar custodia de la unidad y su carga.

Detalles del aseguramiento

Bajo un fuerte operativo, la pipa fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en el bulevar Francisco Coss, en Saltillo, donde permanecerá bajo resguardo.

Se informó extraoficialmente que el detenido quedó a disposición de la autoridad federal, que continuará con las diligencias para determinar el origen del combustible y deslindar responsabilidades.

Contexto de los operativos en Coahuila

Este aseguramiento ocurre en un contexto de intensos operativos contra el transporte ilegal de hidrocarburos en Coahuila. Recientemente, en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales en Saltillo y el municipio vecino de Ramos Arizpe, fueron decomisados más de 15 millones de litros de combustible ilícito en 129 carrotanques.

Autoridades del sector energético y de seguridad han señalado la necesidad de mantener vigilancia continua, pues estos decomisos evidencian una dimensión significativa del problema del robo y transporte de combustible ilegal en la región.

Empresarios del ramo han pedido que se investigue a fondo no solo a quienes transportan el combustible, sino también a quienes lo distribuyen o facilitan su llegada.

Por el momento, la FGR investiga el caso, mientras se evalúa si el combustible fue obtenido de manera ilícita, su destino y el posible involucramiento de redes dedicadas al denominado "huachicol".