Despliegue de seguridad en Coahuila para recibir a connacionales de Estados Unidos

SALTILLO, COAH.- Coahuila se prepara para recibir un importante flujo de connacionales provenientes de Estados Unidos durante la temporada decembrina, por lo que a partir del 15 de diciembre se desplegarán elementos de distintas corporaciones para brindar seguridad, orientación y servicios de auxilio; así lo informó el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel.

El funcionario señaló que los puntos de atención y seguridad ya están en proceso de instalación en las principales rutas de ingreso al estado.

Recordó que se prevé la llegada de aproximadamente 50 mil paisanos, quienes cruzarán por la frontera de Coahuila rumbo a distintas regiones del país.

Acciones de la autoridad

Detalló que con el fin de coordinar el operativo, el pasado 21 de noviembre se llevó a cabo una reunión en Piedras Negras con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como corporaciones estatales y federales encargadas de la vigilancia fronteriza y carretera; en estas acciones también participan las presidencias municipales de Piedras Negras y Nava.

Pimentel informó que, como parte del apoyo a los connacionales, el Consulado de Del Río, el de Eagle Pass y la Secretaría de Relaciones Exteriores elaboraron un folleto de orientación dirigido a los paisanos que ingresan al país por Coahuila.

El documento incluye rutas recomendadas, trámites necesarios y opciones de tránsito, con el objetivo de agilizar su desplazamiento y reducir contratiempos.

Detalles confirmados

El Secretario destacó que el gobierno estatal mantiene una supervisión constante en la red carretera para garantizar la integridad de quienes viajan por la entidad.

Finalmente, informó que todas las corporaciones involucradas cuentan con protocolos actualizados para atender emergencias, brindar asistencia mecánica y responder a cualquier eventualidad durante el periodo vacacional.