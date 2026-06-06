Accidente en Monclova: conductor ebrio provoca apagón

El conductor de la Escape fue atendido por paramédicos del GRUM mientras que autoridades municipales y estatales tomaban conocimiento del aparatoso accidente.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Lo que para un conductor terminó en una aparatosa volcadura, para decenas de familias significó una madrugada sofocante sin energía eléctrica, luego que un hombre presuntamente en estado de ebriedad derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad sobre la avenida Industrial y provocara un apagón que afectó a varias colonias del sector poniente de la ciudad.

El accidente se registró alrededor de las 02:00 horas de este sábado, a escasos metros de la entrada a la colonia Emiliano Zapata y cerca de la empresa Aceros Forjados Estampados de Monclova (AFEMSA), donde el conductor de una camioneta Ford Escape perdió el control del volante mientras circulaba por la transitada arteria.

La unidad salió de su trayectoria y se estrelló violentamente contra un poste de la CFE, causando daños de consideración en la infraestructura eléctrica. Tras el impacto, la camioneta Ford Escape terminó volcada sobre los carriles de circulación, quedando severamente destrozada.

La magnitud del accidente provocó la interrupción del suministro eléctrico en las colonias Emiliano Zapata Sur, Cañada, Azteca y Braulio Fernández, dejando a numerosas familias sin servicio durante la madrugada y expuestas a las altas temperaturas que se registraron durante la noche.

Vecinos afectados no tardaron en manifestar su molestia. Algunos recurrieron a las redes sociales para expresar su inconformidad por la falta de energía, mientras otros salieron de sus viviendas y se acercaron al lugar del accidente para conocer qué había ocurrido y cuándo sería restablecido el servicio.

Tras el reporte realizado al Sistema Estatal de Emergencias 911, se movilizaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, que presentaba diversas lesiones producto de la volcadura.

Elementos de la Policía Municipal, oficiales de Control de Accidentes y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, debido a los cuantiosos daños ocasionados tanto a la infraestructura pública como a la vialidad.

Luego de ser estabilizado, el conductor fue trasladado a un hospital para una valoración médica más completa, mientras las autoridades realizaban el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente.

Posteriormente, una grúa fue requerida para retirar la camioneta siniestrada y trasladarla a un corralón, donde quedó asegurada como parte de las investigaciones.

Las autoridades informaron que el conductor quedó bajo custodia policiaca y deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica y las afectaciones generadas por su presunta irresponsabilidad al conducir bajo los efectos del alcohol.