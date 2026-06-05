Más de 250 familias en Monclova reciben agua a través de pipas

Más de 250 familias de Monclova reciben semanalmente agua a través de pipas, debido a que no cuentan con infraestructura de red de agua potable en sus sectores.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que este servicio está dirigido principalmente a habitantes de zonas periféricas y áreas donde no existe cobertura de la red, así como diversos puntos alejados de la mancha urbana.

Explicó que, para acceder al apoyo, se realiza previamente un estudio socioeconómico en coordinación con Desarrollo Social y Atención Ciudadana, a fin de verificar que las familias realmente necesiten el servicio.

Detalló que actualmente se brinda atención en sectores como la curva de Juan Sánchez, Cerro de la Gloria, colonias como Matilde Barrera, San José de las Fuentes, Veteranos, Ampliación, así como en ejidos y zonas del poniente como Los Reyes.

Incluso, dijo, existen "lunares" dentro de la ciudad que tampoco cuentan con red, como áreas entre Chinameca y el fraccionamiento Valle del Oriente.

El funcionario señaló que el suministro es de aproximadamente entre 2,500 y 3,000 litros de agua por familia cada semana, dependiendo de la capacidad de almacenamiento de cada hogar.

Aclaró que el servicio no tiene costo para los beneficiarios, aunque se invita a los ciudadanos a cumplir con obligaciones como el pago del predial, con el fin de fortalecer los ingresos municipales y ampliar en el futuro la infraestructura de servicios básicos.

Finalmente, destacó que, en casos de fallas en la red de agua potable, el municipio trabaja en coordinación con el sistema operador para atender de manera conjunta a la población afectada.